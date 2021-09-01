Petrol fiyatları Ida Fırtınası’ndan sağ çıkabilecek mi?

Deniz KILINÇ

Evergreen gemisinin Süveyş Kanalı’nda sıkışması, Delta varyantı vakalarındaki artışla yeniden güçlenen pandemi endişeleri ve şimdi de Ida Fırtınası… Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve müttefiklerinin (OPEC+) petrol üretimine yönelik kararı öncesi Ida Fırtınası’nın Meksika Körfezi’ndeki üretimin yüzde 94’ünü olumsuz etkilemesi, küresel petrol görünümü öngörülerinde uzun vadede aşağı yönlü bir eğilimin habercisi olarak görülüyor.

Üretime geri dönülmesi için en az iki ila dört hafta var

Fırtınanın Meksika Körfezi’nde petrol üretimini büyük ölçüde etkilemesinin yanı sıra Louisiana’nın güç nakil şebekesine de zarar vermesi sebebiyle bölgedeki otoriteler, elektrik kesintilerinin üç hafta daha devam edebileceği uyarısını yapıyor. Öte yandan enerji tesislerindeki bakım çalışmalarının da devam ettiği ve tam kapasite operasyonlara dönülmesinin en az iki haftayı bulacağı belirtiliyor. Mizuho Securities enerji sektörü vadeli işlemler direktörü Robert Yawger, “Yalnızca bir düğmeye basıp petrol üretimine devam edemezsiniz” diyor ve onarım çalışmalarının tamamlanması ve üretime geri dönülmesi için en az iki ila dört hafta gerekeceğini belirtiyor.

Üretimin en çok etkilendiği bölgelerden olan Louisiana merkezli Entegry Corp, enerji hatlarında “yıkıcı” zararlar görüldüğünü duyururken, Exxon Mobil ise Baton Rouge petrol üretim tesisinde günlük 520 bin varil üretimi durdurduğunu açıkladı. GasBuddy, söz konusu kesintilerin benzin fiyatlarını galon başına 5 ila 15 sent artırabileceği uyarısını yaptı.

Söz konusu görünümden petrol fiyatları da olumsuz etkilendi ve OPEC+ kararı öncesi Brent petrol dün TSİ 16:40’da varil başına yüzde 0,68 düşüşle 72,91 dolara, ABD ham petrolü (WTI) de yüzde 0,72 kayıpla 68,72 dolara geriledi.

“OPEC+ üretim artışını yeniden değerlendirmeli”

Petrol üretimindeki söz konusu karışık görünüme paralel, Kuveyt Petrol Bakanı Mohammad Abdulatif, OPEC+ üyelerinin daha önce uzlaştığı günlük 400 bin varillik üretim artışını yeniden değerlendirmesi gerektiğini belirtiyor. Abdulatif, “Piyasalar yavaşlıyor. Pandeminin dördüncü dalgası başladı ve üretim artışı konusunda dikkatli olmalıyız. 400 bin varillik artış azalabilir” dedi.

OPEC+ Delta endişeleriyle üretimi düşürebilir

Sene başından bu yana çeşitli dalgalanmalar görülen petrol fiyatlarında aşılama faaliyetlerinin hızlanmasıyla görülen toparlanma, Delta varyantının yol açtığı endişelerle sekteye uğrayabilir. Reuters’ın 43 katılımcıyla gerçekleştirdiği anket sonuçları, Brent’in 2021 sonunda varil başına 68.02 dolara, WTI’nin de 65.63 dolara inebileceğini öngörüyor. Temmuz ayındaki öngörüler ise Brent ve WTI için sırasıyla 68.76 dolar ve 66.13 dolardı. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) da geçen haftalarda yayınladığı bir raporunda, Delta varyantı vakalarındaki artış sebebiyle petrol talebindeki artışın yavaşlayacağı uyarısını yapmıştı. Buna paralel, LBBW analisti Frank Schallenberger, "OPEC+’ın üretimi artırma kararı, güçlü petrol talebi ve yüksek enflasyon rakamları ışığında anlaşılabilirdi. Ancak asıl soru, olası Delta endişelerinin talepte yavaşlamaya yol açmasıyla OPEC+'ın planlarına sadık kalıp kalmayacağıdır" yorumunu yaptı.