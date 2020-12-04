Petrol fiyatları OPEC+ anlaşmasının ardından yükseldi

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve müttefiklerinin (OPEC+) global petrol arzının 1 Ocak'tan itibaren günlük 2 milyon varil yerine günlük 500 bin varil artırılmasına ve üretim seviyesinin her ay gözden geçirilmesine karar vermelerinin ardından yükseldi.

OPEC+'nın üretim miktarını her ay gözden geçirecek olmasının piyasada oynaklığı artıracağı endişelerine karşın, bir uzlaşmaya varılmasının yarattığı olumlu hava ICE'de Brent petrolünün varil fiyatını varil başına 49,92 dolara kadar taşıdı.

ICE'de Brent petrol yüzde 1,87 artışla varil başına 49,62 dolar seviyesinden işlem görüyor.

NYMEX'de ABD hafif petrolü (WTI) yüzde 1,56 artışla varil başına 46,35 dolar seviyesinde.