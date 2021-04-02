Petrol fiyatları OPEC+ kararına rağmen artışta

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya'nın da aralarında olduğu müttefikleri (OPEC+), petrol üretimine yönelik kısıtlamaları mayıstan itibaren kademeli olarak kaldırma konusunda anlaştı. ABD'nin yeni yönetimi de enerjinin tüketiciler için makul fiyatlı hale getirilmesi için Suudi Arabistan’la yaptığı görüşmede Trump hükümetinin aksine “uluslararası işbirliğinin” önemine dikkat çekti.

2020 yılında pandeminin talebi ve fiyatları vurması sonrası petrol arzına büyük kısıtlamalar getirmiş olan OPEC+ grubu perşembe günü Viyana’da yaptığı toplantıda petrol kesintilerini mayısta 350 bin varil/gün gevşettikten sonra, haziranda tekrar 350 bin varil/gün, temmuzda da 400 bin varil/gün azaltma kararı aldı. İran Petrol Bakanı Bijan Zanganeh, grubun temmuza kadar petrol üretimini toplamda günlük 1,1 milyon varil artıracağını doğruladı. Bunun yanı sıra, dünyanın en büyük petrol üreticisi Suudi Arabistan'ın uygulamakta olduğu gönüllü petrol kesintisini temmuza kadar kademeli olarak kaldıracağını açıklamasıyla arz kısmında günlük ilave 1 milyon varil daha gelmiş olacak.

OPEC+ grubunun mayıstan itibaren uygulayacağı petrol kısıntısı günlük yaklaşık 6,5 milyon varilin üzerinde olacak. Kesintiler nisanda günlük 7 milyon varilin biraz altında kalacak şekilde devam edecek.

Japon finans kuruluşu Mizuho’dan vadeli enerji işlemleri direktörü Bob Yawger, piyasaların şaşırtıcı bir şekilde OPEC+’ın talebin artacağı öngörüsüne inandığını söyledi. Ritterbusch and Associates Başkanı Jim Ritterbusch da OPEC+’ın ABD ve Asya’nın kimi bölgelerinden gelecek talebe ile aşı gelişmelerine çok önem verdiği yorumunu yaparak “Örgüt talep artışını mevsim normallerinin üzerinde tahmin ediyor” dedi.

OPEC+ Genel Sekreteri Muhammed Barkindo’nın işaret ettiği talep endişeleri ve OPEC+‘ın arz kesintilerini azaltma kararına rağmen dün petrol fiyatlarında düşüş değil yükseliş görüldü. Brent yüzde 3’ün üzerinde yükselişte TSİ 15:45 itibariyle gün içinde 65 doların üzerine çıkarken, WTI’da yüzde 3,5 yükseliş ve 61,75 dolar/varil düzeyi görüldü. ABD ve Asya’da petrol ürünlerine bu yaz yükselecek talebin yanında arz artışının çok da fazla olmadığı düşünülüyor. Ayrıca toplantıda Rus yetkililer talebe daha çok güvenirken, Suudi yetkililerin daha temkinli ifadeler kullandığı belirtiliyor.