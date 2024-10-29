Petrol fiyatları sert düştü, kayıp yüzde 5’i aştı

Küresel petrol piyasası, bir günde yüzde 5’in üzerin­de değer kaybeden fiyat­larla dalgalanıyor. ABD’de yak­laşan başkanlık seçimleri ve Çin ekonomisindeki zayıflama sin­yalleri, petrol talebinde önemli bir daralmaya işaret ediyor. Ulus­lararası Enerji Ajansı’nın (IEA) Dünya Enerji Görünümü 2024 raporunda, küresel petrol talep büyümesinin bu yıl gözle görülür biçimde yavaşlayacağı belirtilir­ken, ABD’de Cumhuriyetçi Parti adayının zafer kazanması halin­de enerji politikalarının nasıl şe­killeneceği merakla bekleniyor.

Küresel petrol fiyatları, ABD başkanlık seçimleri ve Çin’in ya­vaşlayan ekonomisinin etkisiy­le bir günde yüzde 5’ten fazla de­ğer kaybetti. Uluslararası Ener­ji Ajansı’nın (IEA) yayımladığı Dünya Enerji Görünümü 2024 raporu, petrol talep büyümesi­nin belirgin bir yavaşlama yaşa­dığını ortaya koyarken, ABD’deki seçim sonuçlarının küresel ener­ji politikalarına yön verebilece­ğine dikkat çekiyor.

Enerji uzmanları, Cumhuri­yetçi aday Donald Trump’ın se­çimde zafer kazanması duru­munda, ABD’de yenilenebilir enerji yatırımlarının azalabile­ceği ve petrol ile doğalgaz kulla­nımının yeniden artabileceği­ni öngörüyor. Bu senaryo, enerji politikasında de­ğişime yol açarak küresel petrol fiyatlarını etkile­yebilir.

Ancak asıl büyük endişe Çin’den geliyor! Çin’in za­yıflayan ekonomik büyüme göstergeleri ve beş aydır dü­şen petrol ithalatı, küresel pet­rol talebinde önemli bir gerileme yaratıyor. Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı konumunda­ki Çin’deki bu yapısal daralma, uzmanlar tarafından piyasada uzun vadeli bir talep düşüşünün işareti olarak değerlendiriliyor. IEA verilerine göre, Çin’in petrol talebi 2030’da günlük 17,4 mil­yon varil iken, 2050’ye kadar 11,8 milyon varile gerileyecek.

Düşen talepte başrol Çin

IEA ve OPEC’in küresel pet­rol talep büyümesi konusunda farklı değerlendirmeleri oldu­ğunu ancak her ikisinin de aylık raporlarında aşağı yönlü reviz­yonlar yaptığını anımsatan Was­hington Arap Körfez Ülkeleri Enstitüsü Misafir Öğretim Üye­si Kate Dou­rian, “OPEC ekimde bu yıl için büyüme tah­minini günde 2 milyon varilin altına çekerken, IEA bu büyü­menin 1 milyon varilin altında olmasını bekliyor. Dolayısıyla aralarında büyük bir fark bulu­nuyor. Eğer IEA tahmini doğru çıkarsa, OPEC+ grubunun ara­lıkta günlük 2,2 milyon varil­lik gönüllü kesintilerin piyasa­ya dönmesiyle üretimi artırma­sı zorlaşacaktır” diye konuştu.

Citi Bank Brent Petrol tahminini düşürdü

Citi, yılın son çeyrek dönemi için brent petrol fiyat tahminini varil başına 74 dolardan 70 dolara düşürdü. Citi konu ile ilgili değerlendirmesinde, İsrail’in İran’a düzenlediği saldırının piyasa tarafından petrol arzını etkileyen bir tırmanışa yol açmasını beklemediğini belirtti. Citi, önceki tahminlerden daha düşük bir jeopolitik risk beklediğini ifade etti. Uluslararası piyasalarda Brent petrol 71,5 dolar seviyesinde seyrediyor.