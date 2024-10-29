Petrol fiyatları sert düştü, kayıp yüzde 5’i aştı
Petrol fiyatları, ABD seçimleri ve Çin’in ekonomik yavaşlamasıyla sarsıldı. IEA’nın raporuna göre, küresel talep büyümesi duraksarken, ABD’de olası politika değişiklikleri ve Çin’in yavaşlayan ithalatı endişesiyle, brent petrol bir günde yüzde 5’ten fazla değer kaybetti.
Küresel petrol piyasası, bir günde yüzde 5’in üzerinde değer kaybeden fiyatlarla dalgalanıyor. ABD’de yaklaşan başkanlık seçimleri ve Çin ekonomisindeki zayıflama sinyalleri, petrol talebinde önemli bir daralmaya işaret ediyor. Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) Dünya Enerji Görünümü 2024 raporunda, küresel petrol talep büyümesinin bu yıl gözle görülür biçimde yavaşlayacağı belirtilirken, ABD’de Cumhuriyetçi Parti adayının zafer kazanması halinde enerji politikalarının nasıl şekilleneceği merakla bekleniyor.
Küresel petrol fiyatları, ABD başkanlık seçimleri ve Çin’in yavaşlayan ekonomisinin etkisiyle bir günde yüzde 5’ten fazla değer kaybetti. Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) yayımladığı Dünya Enerji Görünümü 2024 raporu, petrol talep büyümesinin belirgin bir yavaşlama yaşadığını ortaya koyarken, ABD’deki seçim sonuçlarının küresel enerji politikalarına yön verebileceğine dikkat çekiyor.
Enerji uzmanları, Cumhuriyetçi aday Donald Trump’ın seçimde zafer kazanması durumunda, ABD’de yenilenebilir enerji yatırımlarının azalabileceği ve petrol ile doğalgaz kullanımının yeniden artabileceğini öngörüyor. Bu senaryo, enerji politikasında değişime yol açarak küresel petrol fiyatlarını etkileyebilir.
Ancak asıl büyük endişe Çin’den geliyor! Çin’in zayıflayan ekonomik büyüme göstergeleri ve beş aydır düşen petrol ithalatı, küresel petrol talebinde önemli bir gerileme yaratıyor. Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı konumundaki Çin’deki bu yapısal daralma, uzmanlar tarafından piyasada uzun vadeli bir talep düşüşünün işareti olarak değerlendiriliyor. IEA verilerine göre, Çin’in petrol talebi 2030’da günlük 17,4 milyon varil iken, 2050’ye kadar 11,8 milyon varile gerileyecek.
Düşen talepte başrol Çin
IEA ve OPEC’in küresel petrol talep büyümesi konusunda farklı değerlendirmeleri olduğunu ancak her ikisinin de aylık raporlarında aşağı yönlü revizyonlar yaptığını anımsatan Washington Arap Körfez Ülkeleri Enstitüsü Misafir Öğretim Üyesi Kate Dourian, “OPEC ekimde bu yıl için büyüme tahminini günde 2 milyon varilin altına çekerken, IEA bu büyümenin 1 milyon varilin altında olmasını bekliyor. Dolayısıyla aralarında büyük bir fark bulunuyor. Eğer IEA tahmini doğru çıkarsa, OPEC+ grubunun aralıkta günlük 2,2 milyon varillik gönüllü kesintilerin piyasaya dönmesiyle üretimi artırması zorlaşacaktır” diye konuştu.
Citi Bank Brent Petrol tahminini düşürdü
Citi, yılın son çeyrek dönemi için brent petrol fiyat tahminini varil başına 74 dolardan 70 dolara düşürdü. Citi konu ile ilgili değerlendirmesinde, İsrail’in İran’a düzenlediği saldırının piyasa tarafından petrol arzını etkileyen bir tırmanışa yol açmasını beklemediğini belirtti. Citi, önceki tahminlerden daha düşük bir jeopolitik risk beklediğini ifade etti. Uluslararası piyasalarda Brent petrol 71,5 dolar seviyesinde seyrediyor.