Petrol fiyatları talep endişeleri etkisiyle karışık
Petrol fiyatları talep endişeleri ve gevşeyeceği duyurulan üretim kısıntıları etkisiyle karışık.
Petrol fiyatları COVID-19 sebepli talep endişelerinin yanında Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve müttefiklerinin (OPEC+) petrol üretim kısıntılarını gevşeteceği haberleriyle karışık seyirde.
Gelişmeler etkisiyle Brent ve ABD hafif petrolü fiyatları varil başına günlük yüzde 1,6 düştükten sonra, Brent düşüş hızını yavaşlatarak yüzde 0,29 düşüşle 44,04 dolara gerilerken, ABD hafif petrolü yüzde 0,2 artışla 41,09 puana yükseldi.
Altın fiyatları, açıklanan satın alma yöneticileri endekslerinin iyileşmeye işaret etmesi ve ABD'den gelen beklenti üzerindeki fabrika siparişleri verisi etkisiyle yüzde yükselişini hafif yavaşlatsa da yüzde 0,99 artışla 2.006 dolardan işlem görüyor.
Gelişmeler etkisiyle emtia fiyatları şöyle:
- Altın yüzde 0,99 artışla 2.006 dolardan,
- Gümüş yüzde 3,84 artışla 25.34 dolardan,
- Bakır yüzde 0,58 düşüşle 2.895 dolardan,
- Platin yüzde 1,82 artışla 948 dolardan ve
- Paladyum yüzde 0,95 artışla 2.160 dolardan işlem görüyor.