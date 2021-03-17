Petrol fiyatları yatay seyir izliyor

Avrupa'da AstraZenaca'nın COVID-19 aşısının kullanımının askıya alınmasının aşılama programlarını 1 ay geciktireceği tahminlerinin petrol talebinde toparlanma konusunda beklentileri zayıflatması ile gerileyen petrol fiyatları, ABD'de API petrol stokların gerilemesinin etkisi ile yatay seyre döndü.

ICE'de Brent petrolünün varil fiyatı şu sıralarda düne göre 1 cent artışla 68,40 dolar seviyesinde.

Batı Teksa petrolü ise dün yaşan sert düşüşün ardındandan 10 cent artışla varil başına 64,90 dolardan işlem görüyor.

Analistler, ABD Enerji Bakanlığı'nın bugün açıklayacağı haftalık petrol stok verilerinin piyasaya yön vermesini bekliyorlar.

Brent petrolü için ilk desteğin 68,25 dolar seviyesinde olduğunu ve buranın kırılması halinde varil başına 67,33 dolara kadar geri çekilme olabileceğini ifade eden analistler, direnç olarak ise varil başına 69,19 doları işaret ediyorlar.