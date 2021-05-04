Petrol fiyatları yatay seyirde
Uluslararası piyasalarda petrol fiyatları talep endişelerini yansıtmaya devam ediyorlar.
ABD'de giderek daha fazla eyaletin COVID-19 tedbirlerini gevşetme yönünde adım atmalarının, Avrupa'nın COVID-19 aşısı yaptırmış olanlara seyahat serbestisi getirme planlarının desteğine rağmen, Hindistan'da yüksek COVID-19 vakalarının yarattığı talep endişeleri fiyatları bastırıyor.
ICE'de Brent petrolü düne göre yüzde 0,12 düşüşle varil başına 67,48 dolar seviyesinden işlem görüyor. NYMEX'de ABD hafif petrolü petrolü de yüzde 0,11 kayıpla varil başına 64,42 dolar düzeyinde.
ABD Doları'nın bu sabah önemli para birimleri karşısında değer kazanması da petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı yaratan faktörlerden biri.