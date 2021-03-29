Petrol fiyatları yükselişe geçti

Önde gelen petrol üreticilerden oluşan Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve müttefikleri’nin (OPEC +) mayıs ayında üretimi kısıntılarını hafifletmeyeceği beklentileri etkisiyle petrol fiyatları yükseldi.

Brent petrol yüzde 1,29 artarak varil başına 65,41 dolara ABD hafif petrolü (WTI) ise yüzde 1,1 artışla varil başına 61,64 dolara yükseldi.

Süveyş Kanalı Otoritesi (SCA), Mısır'ın Süveyş Kanalı'nı yaklaşık bir hafta boyunca bloke eden devasa konteyner gemisinin kısmen yüzdürüldüğünü belirterek, yoğun su yolunun yakında büyük bir birikmiş gemi için yeniden açılacağına dair umutları artırdı. Bununla birlikte, küresel denizcilik endüstrisindeki aksaklıkların giderilmesi haftalar ve muhtemelen aylar sürebilir denildi.

Rystad Energy analisti Louise Dickson, "Ever Given kanaldan günler içinde çıksa bile, bu arada bazı artakalan dalgalanmalar beklenmelidir. Üreticilerin fabrikalara gecikmiş malların ulaşmasını beklerken üretimi kapatması veya durdurması gerekebileceğinden, petrol yüklemeleri ve bir miktar petrol talebi etkilenebilir" diye ekledi.

Piyasa ayrıca, OPEC ve Rusya dahil müttefiklerinin bu hafta toplandıklarında daha düşük üretim seviyelerini koruyacakları beklentilerinden destek alıyor.

Konuya yakın kaynaklar Rusya'nın mayıs ayında OPEC +’ın geniş ölçüde istikrarlı petrol üretimini destekleyeceğini ve artan mevsimsel talebi karşılamak için nispeten küçük bir üretim artışı arayacağını söyledi.