Petrol fiyatları yüzde 1’in üzerinde geriledi

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve müttefiklerinin (OPEC+) uygulanan üretim kısıntılarını mayıs ve haziran aylarında 350 bin ve temmuz ayında 400 bin varil hafifletme kararı, petrol fiyatlarında yüzde 1’den fazla azalışa neden oldu.

Petrol fiyatları talepte artış ve ABD Başkanı Joe Biden’ın 2 trilyon dolarlık altyapı planı etkisiyle varil başına yaklaşık 2 dolar kadar yükseldikten sonra, güne yüzde 1’in üzerinde düşüşle başladı.

Brent petrol yüzde 1,46 düşüşle varil başına 63,91 dolara, ABD hafifi petrolü (WTI) ise yüzde 1,43 düşüşle varil başına 60,59 dolara geriledi.

Goldman Sachs analistleri, kararın ihtiyatlı ve düzenli bir artışa işaret ettiğini belirtiyorlar. Banka, bu yaz petrol talebinde temmuz ayından ekim ayına kadar 2 milyon varillik ek üretimi gerektirecek büyük bir toparlanma bekliyor.