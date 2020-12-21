Petrol fiyatlarında düşüş yüzde 5'i aştı
Petrol fiyatları talep endişeleri etkisiyle meydana gelen düşüş yüzde 5'i aştı.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
COVID-19 salgınında virüsün yeni bir türünün keşfedilmesiyle 25 ülkenin aldığı sınırları kapatma önlemleri uluslararası petrol piyasalarında talep endişelerine sebep olurken, petrol fiyatları yüzde 5'in üzerinde geriledi.
Gelişmeler etkisiyle Brent petrol yüzde 5,40 değer kaybederek varil başına 49,53 dolara, ABD hafif petrolü ise yüzde 5,44 değer kaybıyla varil başına 46,58 dolara geriledi.