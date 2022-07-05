Petrol fiyatlarında yüzde 10’u aşan düşüş

Artan enerji fiyatlarının bir resesyon tetikleyebileceği endişesi petrol fiyatlarında sert düşüşleri beraberinde getirdi. Batı Teksas tipi ham petrol (WTI), yüzde 9 düşüşle varil başına 99 dolara kadar geriledi. Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda yüzde 11 düşüşle 102 dolara kadar indi.

Norveç’teki grevin arz endişelerini körüklemesine rağmen, petrol fiyatlarında tekrar resesyon endişeleri öne geçmeye başladı. OPEC ülkelerinin üretimi yeterince artırabilecek kapasitelerinin olmaması ve Rusya’dan bağımsızlaşmaya çalışan AB’nin en önemli alternatifi Norveç’te üretimin grevle aksaması son bir haftada petrol fiyatlarını yükseltmişti. Ancak Euro Bölgesi başta olmak üzere, artan enerji fiyatlarının bir resesyon tetikleyebileceği endişeleriyle petrolde düşüşler yüzde 10'u aştı

Citi Baş Petrol Analisti Amrita Sen, Bloomberg’e verdiği demeçte “Resesyon olması durumunda petrol fiyatları 65 dolara düşebilir” dedi. Sen, resesyon yaşanmaması ancak arzda sorun olması ve talebe yetişilememesi durumunda ise fiyatlarda tavan görünmediğini, 200 doların da 300 doların da olası olduğunu belirtiyor.