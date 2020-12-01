Petrol kısıntıları kararı 2 gün ertelendi

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve müttefiklerinin (OPEC+) 2021 yılı petrol arz politikasını tartışmak için dün başlayan ve bugün de devam etmesi planlanmış olan toplantılar, bakanlara bir uzlaşma için daha fazla zaman vermek üzere 2 gün ertelendi.

Dün saatlerce süren toplantıda OPEC+ üyesi ülkelerin petrol ve enerji bakanlarının 2021 yılı üretim miktarı konusunda aralarındaki görüş farklılıklarını giderememelerinin ardından, bugün için planlanan toplantı Perşembe gününe alındı.

OPEC+ üyeleri hali hazırda günlük 7,7 milyon varil seviyesinde olan global arz kısıntısının 1 Ocak'ta planlandığı gibi günlük 5,7 milyon varile indirilip indirilmemesini, arzın artırılmasının en azından 3-4 ay ertelenip ertelenmemesini tartışıyorlar.

Ancak görüşmeler OPEC+'nın kuruluşundan bu yana hiç görülmediği kadar çekişmeli geçiyor ve konuya yakın kaynakların verdikleri bilgiye göre OPEC+ eş başkanı Suudi Arabistan Enerji Bakanı görevinden istifa edebileceğini söyledi.

OPEC delegelerinin verdikleri bilgiye göre Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) bir anlaşmaya varılmasın engelleyen üye olarak ön plana çıkıyor. BAE,

Suudi Arabistan'ın yerinöe OPEC+ eş başkanı olması teklifini de geri çevirdi. BAE, artırdığı üretim kapasitesini bir an önce devreye almak istemesi nedeniyle üretim kısıntısının cari seviyede devam ettirilmesine karşı çıkıyor.