Petrol piyasalarında gözler OPEC+ toplantısında

Global petrol piyasalarında bu sabah gözler, Salı günü yapılması gereken ancak uzlaşma sağlanamaması nedeniyle bugüne ertelenen Petrol İhraç Eden Ülkeler ve müttefikleri (OPEC+) 2011 yılı petrol arz stratejisi görüşmelerinde.

Arz kısıntısının cari seviyede 3-4 ay uzatılıp uzatılmayacağı, arz kısıntısının devam ettirilmesi için hangi formüllerin bulunacağını takip eden piyasalarda bu sabah fiyatların bir miktar aşağı geldiği de görülüyor.

ICE'de Brent petrolü düne göre yüzde 0,02 artışla varil başına 48,26 dolardan ve ABD hafif petrolü (WTI) yüzde 0,18 kayıpla varil başına 45,02 dolarseviyesinden işlem görüyorlar.

Analistler, OPEC+ arz politikası konusunda herkes için açık bir sinyal ortaya koyana kadar petrol fiyatlarının dar bir bant içinde hareket etmesini bekliyorlar. OPEC+'nın koronavirüs aşısının genele yaygın şekilde kullanıma başlaması ile talebin toparlanacağı öngörüleri karşısında arz politikası konusunda birlik içinde kalıp kalamayacaklarının izleneceği ifade ediliyor.

ANZ, "OPEC+'nın bir anlaşmaya varmakta zorlandığına dair herhangi bir işaret petrol fiyatları üzerinde baskı yaratır" değerlendirmesini yaptı.