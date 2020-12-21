"Petrol talebinin toparlanması 3 seneyi bulabilir"

Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak, petrol üretiminin COVID-19 salgının öncesi döneme göre günlük 6 ila 7 milyon varil azaldığını ve COVID-19 endişeleri etkisiyle düşen talebin toparlanmasının 3 seneyi bulabileceğini söyledi.

Birleşik Krallık'a yönelik uygulanmaya başlayan seyahat yasaklarının petrol fiyatlarını etkilediğini ifade eden Novak, salgının ikinci dalgasının ilkinden daha hafif geçiyor olmasının umut verici olduğunu belirtti.

Novak ayrıca, petrol üretiminde çok artışa gidilmesinin piyasayı aşıyı doygunluğa ulaştıracağını ve üretim artışının talebe bağlı olması gerektiğini söyledi.