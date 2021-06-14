Petrol, talepteki toparlanmayla 2 yılın zirvesinden uzaklaşmıyor

COVID-19 aşılama kampanyaları ve tedbirlerin gevşetilmesiyle gelen ekonomik toparlanma ile gelen talepte iyileşme beklentileri petrol fiyatlarında güçlü seyri koruyor.

Brent petrol 2019 yılının nisan ayından, ABD hafif petrolü (WTI) ise 2018 yılının ekim ayından bu yana en yüksek düzeylerine sırasıyla yüzde 1,2 artışla varil başına 73,54 dolar yüzde 1 artışla varil başına 71.63 dolara kadar yükseldi.

İyimser tavır, dünyanın en zengin Batılı ülkelerinin COVID-19 pandemisinden kurtulma ve yoksul ülkelere 1 milyar doz aşı bağışı gibi kilit konularda işbirliği sözü verdiği G7 zirvesinde de desteklendi.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Cuma günü yaptığı açıklamada, küresel talebin 2022'nin sonunda önceden tahmin edilenden daha hızlı bir şekilde pandemi öncesi seviyelere dönmesini beklediğini açıklamış ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nü (OPEC) ve OPEC+ olarak bilinen müttefiklerini artan talebi karşılamak için üretimi artırmaya çağırmıştı.

OPEC+ grubu, pandeminin 2020'de talebi keskin düşürmesi ardından fiyatları desteklemek için üretimi kısıtlarken, mayıs ayında üzerinde anlaşılan hedeflere uyumlu üretim yaptı.

Petrol komisyoncusu PVM'den Stephen Brennock, "Önde gelen iki ham petrol göstergesi, talep iyimserliğinin ve OPEC+ arz kesintilerinin güçlü bir yükselişe neden olmasıyla neredeyse iki buçuk yılın en yüksek seviyelerinde işlem görüyor" diyor.