Petrol ve doğalgaza Ida Kasırgası dopingi

Hilal SARI

Küresel petrol ve doğalgaz fiyatları, güçlü taleple yıl başından bu yana sırasıyla yüzde 40 ve yüzde 60’ın üzerinde ralli yapmışken, ABD’de Meksika Körfezi’ndeki petrol üretimini durma noktasına getiren Ida Kasırgası’yla fiyatlar daha da yükseliyor. Louisiana kentini ağır vurması beklenen ve eyaletin 1850’lerden bu yana göreceği en şiddetli kasırga olan Ida beklenenden de önce şiddetlenerek açık deniz sahalarında petrol üretiminin yüzde 91’ini, doğalgaz üretiminin ise yüzde 85’ini kesintiye uğrattı. WTI dün gün içinde 69 doların üzerine tekrar çıkarken, New York Borsası doğalgaz fiyatları da yüzde 5’e yakın yükselişle 4,41 doları gördü. ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da Ida Kasırgası için yapılan hazırlıklar hakkında sanal olarak bilgilendirildi. Bu arada çarşamba günü bir araya gelecek petrol üreticileri (OPEC+) Delta virüsünün yarattığı riskler nedeniyle Kuveyt Petrol Bakanı’nın ifadeleriyle “400 bin varillik artış kararını tekrar gözden geçirecek.” Talebin çakıldığı 2020’nin ardından 2021’de %40 ralli yapan petrol fiyatları ve %60 ralli yapan doğalgaz fiyatları, şimdi de Meksika Körfezi üretimlerini vuran Ida Kasırgası’yla yükselişte. Öte yandan Delta talep görünümünü bozuyor ve Kuveyt’ten “OPEC+ artışı durdurabilir” sinyali geldi.

ABD’nin Louisiana kentini vuran ve pazar günü çok tehlikeli hale gelmesi beklendiği için zorunlu tahliyelere bile sebep olan Ida Kasırgası, bölgedeki petrol ve doğalgaz üretimini durma noktasına getirdiği için fiyatları yükseltiyor. Meksika Körfezi’ndeki üreticiler cumartesi günü Ida açık deniz tesislere yaklaşırken üretimin neredeyse %91’ini kesmek zorunda kaldı. ABD otoritelerine göre aynı gün körfezin doğalgaz üretiminin de %84,87’si (1,89 milyar fit küp) Ida nedeniyle kesintiye uğradı. ABD’nin petrol üretiminin yüzde 17’sinin gerçekleştiği bölgede petrol ve doğalgaz şirketleri cumartesi günü 290 açık deniz tesisinden çalışanlarını tahliye etti.

Küresel ekonominin Delta varyantı endişelerine rağmen yeniden açılması ve 2020 yılındaki gibi sert karantinalara girmeyeceği beklentisiyle yıl başından bu yana %40’ın üzerinde yükselen WTI varil fiyatı, dün üretim kesintilerinin ardından tekrar 69 dolara kadar yükseldi ve TSİ 14:51’de 68,67 dolardaydı. Brent petrolün cumartesi günkü varil fiyatı ise 72,70 dolardı. Delta varyantının talep görünümünde gölge etmeye devam ettiği bir dönemde bir yanda güçlü talep, bir yanda olumsuz hava koşullarının yarattığı arz kesintileri, petrol fiyatlarına bir yılın en hızlı haftalık yükselişlerinden birini yaşattı.

New York Borsası’nda işlem gören ekim vadeli doğalgaz fiyatı da dün yüzde 5’e yakın yükselişle 4,41 dolara kadar yükseldi. Doğalgaz fiyatlarında yıl başından bu yana görülen artış yüzde 60’ı aşmış oldu.

“170 yılın en sert kasırgası olacak”

“Aşırı tehlikeli” anlamına gelen Kategori 4 tipi Ida Kasırgası, daha geçen yıl meydana gelen Laura Kasırgası’nın yaralarının tam sarılamadığı ve ABD genelinde 100 bin kişiye düşen en yüksek yeni COVID-19 vakası sayılarının da görüldüğü Louisiana eyaletini durma noktasına getirdi. Eyaletin son 170 yılın en şiddetli kasırgası olması beklenen Ida nedeniyle, sahil şeridindeki yerleşim yerleri tamamen tahliye edildi, mağazalar kapatıldı. Uluslararası Kasırga Merkezi Ida’nın canlı yaşamını tehlikeye atacak bir fırtına oluşturmasını, saatte 220 km’ye ulaşan sert rüzgarların ve sele neden olabilecek aşırı yağışların görülebilileceğini öngörüyor. Eyaleti 16 yıl önce vuran Katrina kasırgasında 1.800’den fazla insan hayatını kaybetmişti. Hastaneler COVID-19 vakası dolu olduğundan yerel yönetim hastane jeneratörlerinin çalışır durumda kalmasını sağlamaya çalışacak ve eyalet genelinde elektrik kesintileri de bekleniyor. Ida Kasırgası öncesi tüm vatandaşlara cumartesi akşamına kadar fırtınayı geçirecekleri noktaya varmaları çağrısı yapılmıştı.

Kuveyt: OPEC+ 400 bin varil artışı “bir daha düşünecek”

Kuveyt Petrol Bakanı Mohammad Abdulatif al-Fares çarşamba günü gerçekleşecek Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve Rusya’nın da aralarında olduğu ittifaklarından oluşan OPEC+ toplantısı öncesinde, örgütün piyasalardaki yavaşlamayı göz önünde bulundurarak son toplantıda yapılmasına karar verilen 400 bin varil/günlük artışı tekrar değerlendireceğini söyledi: “Pazar yavaşlıyor. Bazı bölgelerde 4. dalga başladı. Dikkatli olmalı ve artışı yeniden düşünmeliyiz. 400 bin varillik artış tekrar durdurulabilir.”