Petrolde arz fazlası tahmini indirildi, gözler yarınki toplantıda

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya liderliğindeki ülkelerin oluşturduğu OPEC+'ın Ortak Teknik Komitesi (JTC) bu yıl için petrol piyasasındaki arz fazlası tahminini günlük 200 bin varil düşürerek günlük 800 bin varile indirdi.

JTC, OPEC+'ın yarınki bakanlar toplantısı öncesinde bugün bir araya geldi. Açıklamayı iki OPEC+ delegesi Reuters'a yaptı.

Kritik toplantı yarın

Petrol piyasası, yarın yapılacak OPEC+ toplantısına odaklandı. Toplantıda eylül ayı üretim politikası görüşülecek.

Petrol üretiminin sabit tutulması ya da çok az artırılması bekleniyor. Uzmanlar, petrol sahalarındaki yatırım eksikliği nedeniyle birçok üye ülkenin üretim kotalarını karşılamakta zorlandığı göz önüne alındığında grubun arzı artırmasının zor olacağını ifade ediyor.

OPEC, küresel petrol üretiminin haziranda bir önceki aya göre günlük 1 milyon 320 bin varil artarak yaklaşık 99 milyon 820 bin varile yükseldiğini bildirmişti.

Petrol 100 doların üzerinde

Öte yandan dün 104 doların üzerinde işlem gören Brent petrolün varil fiyatı, 99 dolara kadar gerilemişti.

Brent petrol, saat 17.22 itibarıyla yüzde 0,5 yükselişle 100,59 dolardan işlem görüyor. Ham petrol ise yüzde 0,3 artışla 94 doların üzerinde alıcı buluyor.

ABD ile Çin arasındaki gerilime ilişkin haber akışı da fiyatlardaki hareketlilikte etkili oluyor. Liberty Times’ın haberine göre Pelosi Tayvan lideri Tsai Ing-Wen ile görüşecek.