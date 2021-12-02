Petrolde belirsizlik sürüyor: Üretim artırımı askıya alınabilir

OPEC+ yetkilileri, bugün düzenlenen toplantıda, ocak ayında planlanan üretim artırımının askıya alınmasının da aralarında bulunduğu seçenekleri ele alacak.

Reuters haber ajansında yer alan habere göre bir OPEC+ kaynağı, pandeminin küresel petrol talebi üzerindeki etkisine dair belirsizlik devam ederken, OPEC+ yetkililerinin bugünkü toplantıda ocak ayında üretim artırımı planının askıya alınması seçeneğinin ele almasının muhtemel olduğunu söyledi.

Kaynak, "Koronavirüsün Omicron varyantı ve ABD'nin petrol piyasalarına müdahelesi belirsiz bir durum yarattı" diyerek, ABD'nin ekim ayında üç yılın zirvesini gören fiyatları kontrol altına almak adına stratejik rezervlerinden piyasaya petrol sürme girişimine işaret etti.

OPEC+'ın, geçtiğimiz yıl talebin azaldığı dönemde uyguladığı arz kesintilerini kademeli olarak gevşetmek için küresel üretime her ay 400 bin varil ekleme taahhüdünde bulunduğu bir mutabakatı var.