"Petrolde ideal fiyat 45-55 dolar"

Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak, varil başına 45-55 dolar arası fiyatın petrol piyasası için ideal fiyat olduğunun altını çizerken, "Bu fiyat bir taraftan üreticileri desteklerken diğer taraftan da piyasada aşırı ısınmanın önüne geçiyor" yorumu yaptı.

Novak, Rusya'nın petrol üretiminin önemli oranda azalmasının ardından üretimin toparlanması için ideal fiyat düzeyinin 45-55 dolar hesapladıklarının altını çizdi.