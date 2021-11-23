Petrole ‘koordine rezerv’ ve karantina dampingi

ABD, Çin, Japonya ve Hindistan gibi önemli petrol tüketicilerinin stratejik rezervlerle fiyatlara müdahale etmeye hazırlanması ve güçlenen dolar, petrol fiyatlarını da sert düşürüyor.

Beyaz Saray yetkililerinden yapılan açıklamada Başkan Joe Biden’ın stratejik rezervlerden 50 milyon varil ham petrolün serbest bırakılmasına karar verdiği belirtildi. Bloomberg haberine göre Hindistan da stratejik rezervlerinden 5 milyon varil ham petrol arz sağlayacak. Çin ve Japonya’nın “koordine rezerv hamlesine” katılabileceği beklentisi var. Beyaz Saray’ın açıklaması sonrası Brent petrol TSİ 15:17 itibariyle 78,55 dolara kadar gerilerken, WTI varil fiyatı yüzde 1’in üzerinde düşüşle 75,30 dolara kadar geriledi.

OANDA analisti Jeffrey Halley spekülatif pozisyonların bir nebze dengeye geldiğini ve uluslararası seyahatlerin yakıt talebini artırdığını, OPEC+ arz kontrolleri de hesaba katıldığında rezerv hamlesinin “sadece geçici bir etki” yapacağını öngörüyor. Öte yandan Halley’e göre Avrupa’daki COVID-19 kısıtlamaları fiyatları baskılayabilir. Rystad Energy’den Louis Dickson da Avrupa’da karantina benzeri önlemlerin petrole gölge edeceği görüşünde.