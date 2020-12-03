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  3. Platin fiyatları Japonya'dan gelen haber etkisiyle yükseldi
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Platin fiyatları Japonya'dan gelen haber etkisiyle yükseldi

Japonya'dan gelen elektirkli araçlara geçiş haberi etkisiyle platin fiyatları yüzde 2,26 değer kazandı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Japonya'nın 2030'lu yılların ortasına kadar tamamen elektrikli araçlara geçme hedefinin basına yansıması ardından, platin fiyatları yüzde 2,26 değer kazanarak 1.035 dolara yükseldi.

Otomobillerin katalitik dönüştürücülerinde kullanılan metal, dün ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden'ın yeşil enerji yatırımlarını artıracağını açıklamasıyla ocak ayından bu yana en yüksek düzeyine ulaşmıştı.