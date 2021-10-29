Powell, altının duygularıyla oynuyor

Evrim KÜÇÜK

Tarihsel olarak bakıldığında enflasyon karşısında en iyi önlem olarak görülen altın henüz piyasalardaki enflasyonist baskılardan tam olarak yararlanamıyor. Geçen hafta ons başına 1.815 dolardan U dönüşü yaparak 1.780 dolara geri giden, bu hafta yeniden 1.800’ün üzerine doğru denemelerde bulunan sarı madenin bir ileri iki geri hareket etmesinin nedeni ise Fed. Bankanın varlık alımlarını azaltacağı ve faiz oranlarını beklenenden yüzde 0- yüzde 0.25 aralığına artırmak zorunda kalabileceği beklentileri değerli metalin çıkma çabalarını yaz boyunca baltaladı.

Geçtiğimiz hafta ons altın haftalar sonra ilk kez 1.800 doların üzerine çıkmışken Fed Başkanı Jerome Powell ‘yine altının duygularıyla oynadı”. Güney Afrika Merkez Bankası tarafından düzenlenen çevrimiçi bir konferansa katılarak ‘şahin’ açıklamalar yaptı. Powell, Fed'in bu yıl varlık alımlarını azaltmaya başlama yolunda olduğunu ve tüm sürecin 2022'nin ortalarında sona ermesinin beklendiğini yineledi. Powell'ın açıklamalarının bir sonucu olarak, altının fiyatı 1.815 dolardan yaklaşık 35 dolar düştü.

Sarı metalin bu yaz rotasını Powell’dan gelen açıklamalar çizdi. Fed Başkanı haziran ayında istihdam piyasasından gelen olumlu haberler nedeniyle parasal sıkılaşma için zaman geldiğini söylediğinde fiyatlar yine 1.800 doların altına doğru inişe geçmişti. Powell’dan gelen kademeli sıkılaştırma açıklamalarıyla sarı metal bu yaz 1.720 dolara kadar gerilemişti.

2-3 Kasım’daki Fed toplantısı kritik

Şimdi altın yatırımcısının gözü bir kez daha Powell’da. Fed’in 02-03 Kasım tarihlerinde iki gün sürecek ve faiz politikası toplantısında, varlık alımlarının ne zaman azaltılacağına dair takvimin duyurulacağı beklentisi var. Altın son dönemlerde küresel ölçekte kalıcı enflasyon korkusu sebebiyle değer kazanıyor ve güçlenen fiyat baskılarına karşı bir önlem olarak konumlanıyordu. Ancak piyasalarda oluşan Fed’in varlık alımlarını azaltacağı ve faiz oranlarını beklenenden de önce yüzde 0- yüzde 0.25 aralığına artırmak zorunda kalabileceği beklentileri değerli metalin çıkışını şimdilik sınırlıyor gibi gözüküyor.

Analistler ise Fed’in ‘geçici enflasyon’ söyleminin altını dizginlemesine karşın, yüksek enflasyon beklentilerinin ekonomik büyüme üzerinde yaratacağı baskının beraberinde getirdiği stagflasyon endişelerinin gelecek aylarda altına destek verebileceğini düşünüyor.

Enflasyondan korunmak için petrol ve bakır tercih edildi

Yatırımcı bu aralar sıklıkla şu soruyu soruyor: “Enflasyona karşı korunma aracı olarak görülen altın, tüm emtia ürünlerinin ralli yaptığı enflasyonist ortamda neden güçlü bir performans gösteremiyor?” Petrol, bakır gibi endüstriyel metallerin fiyatları artarken, altın zayıf kaldı. Değerli metaller, diğer emtialar ile karşılaştırıldığında 2009 yılından bu yana en ucuz seviyede. Uzmanlara göre ise bunun yanıtı şu: “Enflasyon, para arzındaki artıştan çok üretimin azalması ve tedarik zincirlerindeki sorunlardan kaynaklandı.”

Altın alım satım platformu MonetaryMetals’un kurucusu analist Keith Weiner, COVID-19 döneminde yaşanan kısıtlamalar ve sonrasında artan talep döneminde yaşanan ticaret sorunlarının ve artan milliyetçiliğin tedarik zincirini baltalamasının enflasyonun altında yatan temel neden olduğuna dikkat çekiyor. Yeşil enerji dönüşümünün, geleneksel enerji kaynaklarının azalmasına ve beraberinde enerji fiyatlarında artışa neden olmasının enflasyonu körüklediğini belirten analist, gevşek paraya rağmen enflasyonun asıl kaynağının ‘ürün yokluğu’ olduğunu savunuyor.

Altın ve 10 yıllıkların korelasyonu azaldı

MKS Pamp tarafından yapılan analizde, Fed’in şahin mesajlarının piyasalarda ana dinamo haline geldiği haziran ayındaki toplantısından bu yana yatırım araçlarının enflasyon ile korelasyonuna bakıldığında şu tespitlere yer veriliyor:

• ABD para politikası bu kadar gevşekken enflasyon hiç bu kadar yüksek olmamıştı. 2 yıllık faizler altın fiyatlarında en büyük itici güç olurken, 10 yıllıklarla bağ eskisi kadar güçlü değil. 2019 yazında 10 yıllıklar ve altın arasındaki korelasyon daha kuvvetliydi. Altın ve 10 yıllıklar arasındaki kopma teknik olarak fiyatlar üzerinde altında baskı yaratıyor.

• Amerikan petrolü ve reel faiz arasındaki koreyasyon ise arttı. Petrol enflasyon riskinden korunma olarak en çok tercih edilen araç oldu. Arzındaki daralma da eklenince petrol enflasyona karşı güvenli liman olarak güçlendi.

• Bakırın 2 yıllık tahvil korelasyonu altın ile aynı seviyede ancak 10 yıllıklarla korelasyonu altından daha güçlü. Bu nedenle enflasyon koruma aracı olarak altının önüne geçti.

“1-2 yıl içinde 2.200 dolar mümkün”

Piyasalardaki tüm tartışmalara rağmen altının umudu küresel ekonomik görünümün bozulması. Zira böyle bir senaryoda altının güvenli liman alımlarından faydalanması bekleniyor. Hindistan Külçe ve Kuyumcular Derneği (IBJA) Genel Sekreteri Surendra Mehta, külçe altın sektöründe talebin giderek güçlendiğini ve bunun fiyatlara yansıyacağını söylüyor. Mehta, altının 1-2 yıl içinde ons başına 2.200 dolara ulaşmasını bekliyor. Mehta, küresel çapta fiyatları destekleyen Hindistan’daki Diwali festivali sonrasında fiyatlarda gerileme yaşanabileceğini ancak dip noktasını 1.650 dolar olarak gördüklerini, 1-2 yıl içinde yüzde 30’dan fazla artarak fiyatlarda 2.200 doların test edilebileceğini ifade ediyor.