Putin: OPEC+ işbirliği bizim için önemli

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefikleri(OPEC+) arasındaki işbirliğinin Rusya'nın en önemli hedefi olduğunu söyledi.

Yardımcısı Alexander Novak'tan taraflar arasındaki ortaklık ile ilgili düzenli olarak rapor isteyen Putin, "Petrol piyasalarındaki fiyatlamalara kayıtsız kalamayız" dedi.

Novak, Rusya'nın günlük petrol üretimini ocak ayından itibaren, 125 bin varile yükselterek, mayıs ayı düzeyinin yüzde 31'ine denk gelen bir düzeye yükselteceğini söyledi.