Putrel fiyatı bir yılda yüzde 51 arttı

03 Mayıs 2018

Toptancı piyasalarda yıllık bazda fiyatı en çok artan ürün putrel, aylık bazda ise kuru fasulye oldu. Toptancı piyasalarda işlem gören yirmi temel ürünün toptan fiyatlarıyla hazırlanıp yayınlanmakta olan DÜNYA Emtia Fiyat Endeksi’ne göre son 12 aylık dönemde en yüksek fiyat artışı yüzde 51.3 ile putrelde gerçekleşirken, kauçuk fiyatı ise yüzde 11.9 geriledi. Yıllık bazda endekste yer alan 20 üründen 19’unun fiyatı artarken 1’inin ise düştü. 2017-2018 Nisan döneminde fiyat artışında putrelden sonra ikinci sırada yüzde 43.9 ile kuru üzüm, üçüncü sırada ise yüzde 34.9 artışla çinko yer aldı. Arz-talep dengesinin ile döviz kurundaki hareketliliğin fiyatlarda dalgalanmaya neden olduğu son 12 aylık dönemde endeks kapsamına giren diğer ürünlerde ise; şekerde, yüzde 32.1, bakırda yüzde 21.8, pikdemirde ve mazotta yüzde 20.1, kalayda yüzde 19.5, kurşunda yüzde 17.9, pirinçte yüzde 11.9, sığıretinde yüzde 11.8, buğdayda yüzde 10.5, kuru fasulyede yüzde 5.5, tenekede yüzde 5.2, çimentoda yüzde 5, kerestede yüzde 4, pamukta yüzde 2.9, fındıkta yüzde 2.1, pamuk ipliğinde binde 3 fiyat artışı gerçekleşirken, kauçukta yüzde 11.9 fiyat düşüşü yaşandı.

Kuru fasulye zamlandı

pirinç ucuzladı Toptancı piyasalarda geçen ay ise yüzde 22.5 ile en çok kuru fasulye fiyatı arttı. Geçen ay kuru fasulyeden sonra çok fiyat artışı sığıreti ve fındıkta görüldü. Endekse gböre Nisan 2018’de, kuru fasulyede yüzde 22.5, sığıretinde yüzde 14.2, fındıkta yüzde 13, mazotta yüzde 6.9, pamukta yüzde 4.5, putrelde yüzde 3.8, kalayda yüzde 3.7, pikdemirde yüzde 1.4, kuruüzümde binde 8 fiyat artışı gerçekleşti. Teneke, pamukipliği, çimento, kereste, şeker ve buğday fiyatları geçen ay değişmezken, bakırda binde 5, çinkoda yüzde 1.4, kauçukta yüzde 1.5, kurşunda yüzde 3.4 pirinçte yüzde 5.1fiyat düşüşü yaşandı.