Rekor geldi, sırada 2000 dolar rallisi mi var?

28 Temmuz 2020

EVRİM KÜÇÜK

Aylardır yatırımcının gündeminde olan, tüm haber ve veri akışlarının ortasına yerleşen altında beklenen oldu. Yeni tip koronavirüs salgını dünya ekonomisini kaosa sokunca güvenli liman arayan yatırımcı rotasını altına çevirdi ve sadece birkaç ay içinde altın 9 yıllık rekorunu yerle bir ederek yeni bir rekora imza attı. Ons altın, dün 1.944 seviyesi üzerine çıkarak Eylül 2011'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Altının tahminlerin çok üzerinde bir hızla bu seviyeye ulaşması piyasalara şu sinyali gönderiyor; küresel ekonominin başı dertte ve altın yükselmeye devam edecek. Yükselişin devam edeceğine ikna olan piyasalara göre hedefteki 2.000 doları görmek için artık çok beklemeye gerek kalmadı.

ABD ve Çin arasında devam eden gerilim ve koronavirüse yönelik artan endişelerin etkisi ile birlikte değerli metallerdeki yükseliş sürüyor. Sarı metal, Cuma günü 1.900$ seviyesi üzerine yükselmesinin ardından dün Asya seansında 1.945 doları test ederek rekor kırdı. Son 1 yılda 482 dolar yani yüzde 34 prim yapan altın, son 6 ayda 332 dolar yükselerek yüzde 21.2'lik artış kaydetti. Ons altındaki yükselişin sürmesinin temel nedenlerinin başında alternatif getiri arayışı, ek teşvik beklentileri ve zayıflayan dolar endeksi yer alıyor. Zayıflayan reel getiriler ve dolar endeksindeki sert gerileme kıymetli madenleri önemli ölçüde destekliyor. Avrupa Birliği'nin 750 milyar Euro büyüklüğündeki teşvik paketini onaylaması piyasalardaki likidite bolluğuna devam edileceği beklentisiyle altın açısından pozitif bir etki yaratan bir diğer gelişme oldu.

1.970 dolarda dirençle karşılaşabilir

Rekora giden sert yükseliş hareketinin ardından 1.930 seviyelerine doğru bir geri çekilme yaşayan altında analistler 1.900 seviyesine doğru kısa vadeli bir geri çekilme yaşanabileceği görüşünde. Altın fiyatlarının bir süre 1.900 -1.950 bandında hareket etmesi bekleniyor. Ancak bu noktada, başta negatif reel getiriler olmak üzere piyasadaki kıymetli madenleri destekleyen mevcut dinamiklerin devam etmesi durumunda ons altındaki aşağı yönlü hareketler sınırlı kalabilir. Analistlere göre değerli maden 1.921 desteğinin üzerinde kalması halinde olası yükselişlerde 1.955 ve ardından 1.977 dirençlerini hedefliyor. Bu da analistlerin 2.000 dolar senaryosunu değiştiriyor. Uzmanlar 2.000 için tarih olarak yılsonu ya da 2021yılını işaret ediyordu. Fakat ABD tahvil getirilerinin hızla gerilediği, teşviklerin arttığı ve doların giderek değer kaybettiği ortamda beklentiler öne çekilmeye başlandı.



Dolara karşı en iyi kalkan altın

Daha önce Saxo Bank, Citi ve Goldman Sachs 2021'de altının 2.000 dolara ulaşacağı tahmininde bulunmuştu. Şimdi ise analistler orta vadede bu seviyelerin yakalanabileceğini düşünüyor. Bank of America, küresel ekonominin verdiği sinyallere bakıldığında yatırımcı için en iyi kalkanın olduğu görüşünde. Bankanın analistlerine göre, ABD Merkez Bankası'nın genişlemeci politikalarının hızına göre altın fiyatları önce 2.000 ve ardından 2.500 ve bir süre sonra 3.000 dolara kadar çıkacak.

Gram altın da yükseliyor

Küresel piyasalara paralel olarak gram altın yeni haftaya da yükselişle başladı ve 427.76 TL düzeyine kadar yükseldi. Analistlere göre, yükselişin devamında 461 ve 483.90 direnç olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 424.30 ve 400.50 destek oluşturabilir.

88 trilyon dolara ulaşan para arzı altına talebi patlattı



Dünya genelinde merkez bankalarının daha önce eşi görülmemiş şekilde genişleyici para politikası adımları atmasına, devletlerin ise trilyonlarca dolarlık teşvik paketlerini uygulamaya almasına neden oldu. Devletlerin COVID-19 salgınıyla mücadele etmek için trilyonlarca dolarlık teşvik paketlerini uygulamaya almasının, yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 10 artışla 88 trilyon doları aşan küresel para arzında önemli rol oynadığını belirtiliyor.



Bununla birlikte, enflasyondan arındırılmış 10 yıllık ABD tahvil getirisinin, yani reel faizin yüzde eksi 0,9'la tarihi dip seviyelere inmesinin yatırımcı kararlarında etkili olduğuna değinen analistler, böylece altının, getiri arayışına giren yatırımcıların önemli duraklarından biri olduğunu söylüyor.



Dolar endeksinin mart ayında test ettiği 103 seviyelerinden düşüşe geçerek 95'lere kadar gerilemesi güvenli liman varlıkları görece cazip hale getirdi.



Dünya Altın Konseyi (WGC) haziran raporunda, altın bazlı yatırım fonlarının portföylerine sene başından bu yana 734 ton altın eklediğini, dünya genelinde bu fonların ellerinde tuttukları altın miktarının 3.620 tonla rekor seviyeye çıktığını duyurdu. Bu da düşen getiriler sebebiyle farklı yatırım araçlarına yönelen yatırımcıların yüksek getiri potansiyeli ve pozisyonlarını hedge etmek gibi farklı sebeplerle öncelikle altını tercih ettiklerini gösteriyor.

GÜMÜŞ DE ALTINA AYAK UYDURDU, 24 DOLARI AŞTI



Altın fiyatlarındaki yukarı harekete gümüş de ayak uydurdu. Gümüş fiyatı Mayıs 2013'ten bu yana ilk kez 24 dolar/ons seviyesinin üzerine çıktı. Gümüş fiyatı 24,40 dolar/ons seviyesini gördü. Gümüş fiyatı son bir haftada yüzde 25.5 ve yılbaşından bu yana yüzde 34,7 arttı. Gümüş geçtiğimiz üst üste yedinci haftayı yeşilde kapatmıştı. 2010 yılından bu yana en iyi çeyreğini tamamlayan gümüşe iki kanaldan talep geliyor. İlk olarak tıpkı altında olduğu gibi likidite bolluğu ve reel getirinin zayıflamasının yarattığı yatırım talebi. İkinci olarak, çok iyi bir iletken olan gümüşün başta güneş panelleri ve elektronik olmak üzere birçok sektörden gördüğü endüstriyel talep.

FED'İN KARARLARI İZLENİYOR



ABD’de bu hafta Senato’da tartışılacak yeni teşvik paketi takip edilirken, Fed’in yarın sona erecek Açık Piyasa Komitesi toplantısında alınacak kararlar yatırımcıların odağında yer alıyor. Dolar endeksi 93,84 ile Eylül 2018’den bu yana en düşük seviyede. Euro/dolar paritesi de 1.17’nin üzerini test etti. Doların zayıflaması altın fiyatlarının şekillenmesinde önemli rol oynuyor. Fed’in genişlemeci para politikaları altında yeni yükselişleri tetikleyebilir.