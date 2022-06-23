Rus emtia tüccarları Cenevre'den Dubai'ye kaçıyor

Emtia ticareti yapan Rus şirketler, yaptırımları bypass edebilmek için İsviçre’nin Cenevre kentinden ayrılıp Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai kentine geçiyor. Bloomberg’de yer alan habere göre on yıllardır Rus üreticileri tüm dünyadaki alıcılarla buluşturan aracı kurumlara ev sahipliği yapan İsviçre, yaptırımların giderek katılaşmasıyla BAE’ye kaçmaya başladı. Rusya’nın en büyük üç petrol üreticisinin operasyonlarını Dubai’ye kaydırmayı değerledirdiği, diğer bazı şirketlerin ise şimdiden Dubai’ye geçişini yaptığı aktarılıyor. Rusya’nın Rus emtialarının taşımasını gerçekleştiren şirketler de dahil, devlete ait şirketleri giderek katılaşan Ukrayna savaşı yaptırımları nedeniyle ticaret yapmakta zorlanıyordu. Gönüllü yaptırımlar da Rus şirketler için önemli bir sorun oluyor ve örneğin İsviçre’de bankalar kredi hatlarını kapatırken, denizcilik şirketleri ve sigortacılar da Rus şirketlere hizmet vermemeyi tercih edebiliyor.

İsviçre Ukrayna Savaşı’nda hala askeri tarafsızlığını koruyor ve silahlarının Ukrayna’ya gönderilmesine izin vermedi ancak AB’nin giderek katılaşan yaptırımlarını - özellikle de bazı emtialar, bankalar ve Kremlin’e yakın bireylerle ilgili olanları - takip etti ve uyguladı. 2022 sonu itibariyle AB, Rus petrolünün birlik dışındaki ülkelere taşınmasının sigorta ve finansmanı yasaklayan kısıtlamaları devreye sokuyor. İsviçre de bu konuda birliği takip edeceğini ve aynı adımları atacağını söyledi.

Rotterdam Erasmus Üniversitesi Erasmus Emtia & Ticaret Merkezi Direktörü Wouter Jacobs, konuya ilişkin açıklamasında “Ticaret devam edecek. Şimdiye kadar Avrupa merkezli ilerleyen emtia ticaretinde Ortadoğu ve Doğu’daki yetki alanlarının önemi artacak” diyor. Normalde Rusya ve Çin arasındaki enerji ticaretinin de İsviçre’deki bir emtia ticarethanesinden ve Londra’daki bir bankacının finansal desteğiyle yapıldığını aktaran Jacobs “Şimdi bunu neden yapsınlar? Muhtemelen yeni bir yetki alanına taşınacaklar" diyor.