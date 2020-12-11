Rus şirket Çin'e arbitraj penceresinin daha sık açılmasını bekliyor

Rus alüminyum devi United Company Rusal Satış ve Pazarlama Başkanı Roman Andryushin, sevkiyatlar için zorlu bir yılın ardından Çin'e metal satmak için arbitraj penceresinin, gelecekte daha sık açılmasını beklediklerini açıkladı.

Andryushin açıklamasında "Koronavirüs salgınından sonra Çin'de hızlı toparlanma, eşit şekilde birincil alüminyum üretimine eşit denkleşmedi. Şimdi daha sık arbitraj fırsatları bekliyoruz. Arz fazlalığı artık Çin'de olası senaryo değil" dedi.

Araştırma kuruluşu Antaike de geçen hafta yaptığı açıklamada Çin'de alüminyum piyasasında bu yıl açık olacağını öngörmüştü.

Andryushin, Çin'in son 10 ayda yaklaşık 880 bin ton birincil alüminyum ithal ettiğini ve bu yıl Şangay'da Asya'ya satışlarını artırmak için bir ofis kuran Rusal'ın 280 bin ton ile bunun yaklaşık üçte birini tedarik ettiğini söyledi.