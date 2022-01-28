Rusya krizi paladyumu harekete geçirdi, fiyatlar 1 ayda %21 arttı

Paladyum Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginlik dolayısıyla pozitif seyretmeye devam ederken, fiyatlarda ralli sürüyor. Gri metalin fiyatı dört ayın en yüksek seviyesine çıkarak 2.300 doları aştı. Dünyanın en büyük paladyum üreticilerinden Rusya’nın Ukrayna ile yaşadığı gerilim fiyatlarda sıçrama yaşanmasına yol açtı. 2020’de dünyada 210 ton paladyum üretilirken, bunun 91 tonu Rusya’dan geldi. Bu yıl küresel paladyum arzının üçte birinden fazlasını gerçekleştirmesi beklenen Rusya’nın karşı karşıya olduğu olası yaptırımların tedarik sorunu yaratacağı endişesiyle paladyum fiyat Eylül ayından bu yana en yüksek seviyeye çıkarken, yılbaşından bu yana fiyatlar yüzde 21’den fazla yükseldi.

Otomotiv sektörünü sarsan çip krizinin yılın ikinci yarısında çözüme kavuşacağı ve sektörden gelen talebin artacağı beklentisi de paladyum boğalarını harekete geçiren bir diğer neden oldu. Fiyatlar 2.400 dolara göz dikti Paladyum boğaları yakın dönem teknik avantaja sahip görünüyorlar. Paladyum fiyatı son dokuz haftanın en yüksek zirvesinde konumlanmış durumda. Fiyatların 100 günlük ortalamanın üzerinde olması paladyum değerli metal piyasasında daha aktif olarak işlem görmesini ve yatırımcı girişlerinde artışı beraberinde getiriyor.

Teknik analizler paladyumun performansının yukarı yönde devam edeceğini gösteriyor. Geçtiğimiz Ekim ayından bu yana yatay seyreden performans artık yukarı yönlü görülüyor. Paladyum severler gözünü 2.345 doları kestirdi. Bu seviyelerin aşılması psikolojik 2.400 doları hedef haline getirecek. Otomotivdeki paladyum talebinin bu yıl 8.5 milyon tona yükselmesi bekleniyor. Hafif araç üretiminin 2019 yılındaki seviyeye dönmesi beklenmese de, 8 milyon adede yükselerek 2021 yılını aşacağı tahmin ediliyor. Diğer taraftan benzinli araçlarda, fiyatının yüksek olması nedeniyle paladyum yerine platin kullanılmaya başlanmasının, paladyum talebinde çok hızlı artışı engelleyebilir