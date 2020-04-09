S. Arabistan ve Rusya petrol üretim kısıntısı konusunda anlaştı
Reuters'in haberine göre, Suudi Arabistan ve Rusya petrol üretiminin kısılması konusunda anlaşmaya vardı.
Suudi Arabistan ve Rusya petrol üretiminin kısılması konusunda anlaşmaya vardı.
Reuters'in ismini vermediği kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Suudi Arabistan ve Rusya petrol üretiminde kısıntıya gitme konusunda yeni bir anlaşma için önemli engelleri aşmayı başardı.
OPEC + koalisyonu ve diğerleri üretimi günde 20 milyon varile kadar kısmayı görüşüyorlar.