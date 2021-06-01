Sarı metal, cephanesini giderek büyütüyor

Altın, son 10 ayın en iyi aylık performansını sergiliyor. Enfl asyon endişeleri güvenli liman alımlarını tetiklerken, ons altın geçen yılın temmuz ayından bu yana en başarılı performansını gösterdi. Son 4 haftayı yükseliş ile kapatan altın, 2021 yılının en uzun haftalık kazanç serilerinden birini gerçekleştirdi. ABD kanadında enfl asyon ve faiz artırımı ile ilgili endişeler devam ederken, altında toparlanma hareketleri devam ediyor.

Altının 2021 yılı performansına baktığımızda ise Nisan ayının başından bu yanan kademeli yukarı yönlü hareketlenmeler ile birlikte, sene başından bu yana olan kayıplarının büyük bir kısmını geri aldı. Mayıs ayı içinde ons altın fiyatına 110 dolar eklerken, mayıs ayında fiyatlar yüzde 6.2 yükseldi.

Ons altın yeni haftada 1,900 dolar seviyesi üzerinde kalıcı olmaya çabalıyor. Zayıf ABD Doları ve getirisi yüzde 1.60’ın altına düşen ABD Hazine kağıdındaki gerilemenin yanı sıra kripto paralardan çıkan yatırımcılarını altına yönelmelerinin etkisi ile spot altın fiyatı 1.900 dolar/ ons direncini kırarak 1.912 dolar seviyesine kadar yükseldi. Analistler, 1916 dolar/ons seviyesinin altının önündeki ilk direnç olduğunu, güçlü talebin devam etmesi halinde 1950 dolar/ ons seviyesinin hedefl eneceğini belirtiyorlar. Ancak önce 1.930 dolar civarında güçlü bir dirençle karşılaşabileceği uyarısı yapılıyor.

ABD Başkanı Joe Biden’ın devasa bütçe teklifi hafta içerisinde yakından izlenecek. Piyasalarda bu hafta gözler ayrıca ABD'de Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisinde olacak. Verinin beklentinin altında kalması, gevşek para politikasının devamını teyit edeceğinden, sarı metalde yeni bir alım dalgasını tetikleyerek fiyat artışlarının sürmesine neden olabilir. Aksi bir durumda ise fiyatlarda 1.875 dolar destek seviyesine kadar geri çekilmeler görülmesi mümkün.

1.920 doları aşarsa yükseliş hızlanabilir

Uzmanlara göre teknik göstergeler altının kısa vadede 1.860– 1.920 dolar bandında hareket edebileceğinin sinyalini veriyor. Altının girdiği yükseliş kanalının üst sınırındaki 1920 dolar seviyesinin aşılması, yükseliş eğiliminin hız kazanması için önemli bir seviye olarak değerlendiriliyor.