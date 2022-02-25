Savaştan kaçan yatırımcı altın cephesine sığınıyor

Evrim KÜÇÜK

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı aldığı savaş kararı ve başlattığı askeri operasyon küresel piyasaları sarstı. Birçok emtia sınıfında yukarı doğru hareketlenmeler görülürken, tüm riskli varlıklara sert satış geldi. Altın ise böyle bir ortamda 1.963 dolar/ons seviyesine kadar uzanarak son 13 ayın en yüksek seviyesine geldi. Güvenli liman olarak öne çıkmaya devam eden ons altın Rusya’nın fiilen Ukrayna'ya savaş açmasıyla yüzde 3'e yakın yükseliş kaydetti. Uzmanlara göre artan gerilim altın fiyatlarında rekoru tetikleyebilir.

Dün öğle saatleri itibariyle 1,965 dolara dayanan ons altında 1975 seviyesi ilk direnç olarak izlenecek.

Ancak analistler olağanüstü koşullardan geçtiğimizin akılda tutulmasını tavsiye ediyor. Değerli metallerin performansında teknik görünümden ziyade özellikle Ukrayna’dan gelecek haber akışının belirleyici olacağı ifade ediliyor. Tam tersi bir senaryo da geçerli olmakla birlikte, çatışmaların genişleyerek devam etmesi değerli metallere yönelimi tetikleyerek daha yüksek seviyelere kapı aralayabilir.

2000 dolar radara girdi

Nitekim teknik görünüme bakıldığında 2.000 dolar direnç hedefl eri arasında gösterilmeye başlandı. Uzmanlar 1.995 ve 2.032 dolar seviyelerini önemli dirençler olarak sayıyor. Sonrasında ise 2.075 dolarlık rekora giden yolun açılabileceği belirtiliyor. Diğer yandan gelişmelerin seyrine bağlı olarak olası yaşanabilecek düşüşlerde ise 1.910 seviyesi ilk önemli destek olarak gösteriliyor.

Toplam üretimin yüzde 10'u Rusya'dan

Birden fazla temel unsurdan destek bulan altın, özellikle Rusya’nın dünya toplam altın üretiminin yüzde 10’luk kapasitesini üstleniyor olması arz kısıntısı kaygısını artırıyor. Bir diğer ise unsur Rusya’nın olası mevcut finansal sistemin dışına itilmesi Rusya özelinde altına yönelişini artırabilir.

Analistler, "Doğu Avrupa'da durumun daha da kötüleşebileceği dikkate alındığında, şu anda altında negatif olmak için çok az neden var. Dünya genelindeki stagfl asyonist baskılar da değerli metale destek veriyor" değerlendirmesini yapıyorlar.

Commerzbank: Gerilim tırmanırsa altın kazançlı çıkar

Alman finans kuruluşu Commerzbank’ın stratejistleri, Ukrayna'daki durum giderek daha endişe verici göründüğü için altının daha fazla kazanç elde etmesini bekliyor. "Ukrayna krizi daha da tırmanırsa, artan riskten kaçınma ortamında altına talebin süreceğine inanıyoruz, bu da fiyatının muhtemelen daha fazla kazanç sağlayacağı anlamına geliyor” diyen bankanın analistlerine göre güven liman olarak altın cazibesini koruyacak. Sarı metalin riskten kaçmak için tercih edildiğini söyleyen stratejist, “Hisse senedi piyasaları ve tahvil getirileri düşerken altının fiyatı çıkıyor. Fakat, tıpkı altın gibi güvenli liman olarak görülen ABD Doları, altın fiyatlarında daha güçlü yükselişin önüne geçiyor” şeklinde konuşuyor.

UBS: Ralli kısa ömürlü

Altın fiyatları, yatırımcıların Rusya’nın Ukrayna’yı işgal edeceği korkuları arasında güvenli liman arayışıyla son haftalarda yükseldi UBS Yatırım Bankası’ndan Joni Teves altın fiyatlarındaki son güçlenmenin “kısa ömürlü” olacağını tahmin ediyor. Teves, ileriye bakıldığında altın piyasasının reel faiz oranları, ABD Merkez Bankası politikası ve büyüme görünümü gibi makro faktörlere odaklanmaya geri dönmesini bekliyor. Bu nedenle de altın fiyatlarının 2022'nin sonuna doğru düşmesinin muhtemel olduğunu söylüyor. UBS’e göre altın fiyatları 2022'nin sonunda ons başına 1.600 dolara düşecek. Fed’in Mart toplantısında enfl asyonist baskıları yatıştırmak için faiz oranlarını artırması bekleniyor ve Teves bunun altın üzerinde baskı oluşturacağını vurguluyor.