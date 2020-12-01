Shanghai'de bakır fiyatları, 8 yılın zirvesinde

Shanghai Vadeli İşlemler Borsası'nda Ocak vadeli bakır kontratı, yüzde 1,9 artarak ton başına 57.980 yuan (8.810 dolar) ile Eylül 2012'den beri en yüksek seviyesini gördü.

Londra Metal Borsası'nda 3 ay vadeli bakır, yüzde 0,8 artarak ton başına 7.637 dolar ile bir önceki gün çıktığı Mart 2013'ten beri en yüksek seviye olan ton başına 7.708,50 dolara yakın seyrediyor.

Çin'de Kasım ayı fabrika verilerinin güçlü gelmesi ve Moderna'nın aşı çalışmalarının etkili olması fiyatları destekledi.

ShFE'de alüminyum ton başına 16.765 yuan ile Eylül 2017'den beri en yüksek seviyeyi gördü, nikel yüzde 2,5 düşerek ton başına 119.370 yuana, kurşun yüzde 2 düşerek ton başına 15.320 yuana geriledi.

LME'de çinko yüzde 0,3 artarak ton başına 2.800 dolara, kurşun yüzde 0,3 artarak ton başına 2.075,50 dolara çıktı.