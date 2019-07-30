Sıcaklar, tarımsal emtiayı da kavurdu
Avrupa'yı bu yaz ikinci kez etkisi altına alan sıcak hava dalgası AB’nin mısır, buğday ve şeker üretimini tehdit ediyor. AB’nin 310 milyon tonluk tahıl üretiminin kuraklık nedeniyle zarar göreceği endişesi buğday, mısır ve şeker fiyatını yükseltiyor. Evrim KÜÇÜK'ün haberi...
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