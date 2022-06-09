Soya fasulyesi, 10 yılın zirvesine yaklaştı

Buğdayın Chicago borsasında işlem gören vadeli kontratları Ukrayna'dan gerçekleştirilen ihracatın yeniden başlaması konusunda ilerleme sağlanamamasıyla küresel hububat arzına dair endişelerin kuvvetlenmesiyle art arda ikinci seansta yükseldi.

Soya fasulyesi fiyatları hafif geriledi ancak ABD'den yapılacak sevkiyatlara yoğun talep görüleceği beklentileriyle Şubat ayında gördüğü 10 yılın zirve seviyesine yakın seyretti. Mısır ise dört seansta ilk kez geriledi.

Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan buğday vadeli kontratları yüzde 0.4 artışla 10.79 dolar/bushel, yani 396.5 dolar/ton seviyesine yükseldi.

Türkiye'nin Karadeniz'deki limanlarda kalan tahılların güvenli sevkiyatı konusunda müzakerelerde bulunarak küresel gıda krizini hafifletme yönünde girişimleri direniş ile karşı karşıya kaldı.

Ukrayna, Rusya'nın gerçekleştirilmesi imkansız şartlar koştuğunu söylerken, Rusya da sevkiyatların kendisine yönelik yaptırımların kaldırılıp kaldırılmamasına bağlı gerçekleşeceğini belirtiyor.

Soya fasulyesi yüzdee 0.1 artış kaydetti ve 17.41 dolar/bushel yani 639.7 dolar/ton seviyesine yükselerek 2012'de 17.59 dolar/bushel ile kaydettiği zirve seviyeye yaklaştı. Mısır yüzde 0.3 gerileyerek 7.62 dolar/bushel yani 300 dolar/ton seviyesine düştü.