Soya fasulyesi 5 ayın zirvesinden geriledi

Soya fasulyesinin Chicago borsasında işlem gören vadeli kontratları son dört işlem gününde ilk kez gerileyerek yüzde 1.6 düşüş kaydederken Güney Amerika'daki olumsuz hava koşullarına ilişkin endişeler düşüşü sınırladı.

Soya fasulyesi kontratları dün Temmuz sonundan bu yana gördüğü en yüksek seviyeyi gördükten sonra yüzde 1.6 gerileyerek 13.72 dolar/bushel, yani 504.1 dolar/ton seviyesine geriledi.

Buğday fiyatları da gerilerken mısır yaklaşık yüzde 1 ekside. Mısır yüzde 0.9 değer kaybederek 5.96 dolar/bushel yani 234.6 dolar/ton seviyesine geriledi. Buğday yüzde 1.1 gerileyerek 7.52 dolar/bushel yani 276.3 dolar/ton seviyesine düştü.