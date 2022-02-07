Soya fasulyesi 8 ayın zirvesine tırmandı

Soya fasulyesinin Chicago borsasında işlem gören vadeli kontratları Güney Amerika hasadına yönelik endişeler ve Çin'den gelen yüksek talep nedeniyle yüzde 1'den fazla yükselerek Haziran'dan bu yana görülen en yüksek seviyeye tırmandı.

Analistler, kuraklık, sıcak hava dalgası ve aşırı yağış gibi Güney Amerika'da görülen olumsuz hava koşulları nedeniyle mısır ve soya fasulyesi hasadı tahminlerini düşürdü.

Mısır fiyatları son bir haftanın en yüksek seviyesine yükselirken buğday fiyatları da son iki işlem gününde artış kaydetti.

Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan soya fasulyesi vadeli kontratları 15.79 dolar/bushel ile Haziran'dan bu yana görülen en yüksek seviyeyi kaydetmesinin ardından yüzde 0.9 artıda 15.67 dolar/bushel, yani 575.8 dolar/ton seviyesinden işlem gördü.

Mısır yüzde 0.9 değer kazanarak 6.26 dolar/bushel yani 246.4 dolar/ton seviyesine yükseldi. Buğday yüzde 0.7 yükselerek 7.68 dolar/bushel yani 282.2 dolar/ton seviyesine yükseldi.