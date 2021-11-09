Soya fasulyesi dibe yakın, buğday yükselişte

Soya fasulyesi fiyatları, yüksek miktarda arz ve Çin'de talebin azalmasıyla büyük ölçüde değişim göstermeyerek bir ayın dip seviyesine yakın işlem görüyor. Buğday fiyatları hafif yükselirken, mısır fiyatları geriledi.

Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan soya fasulyesi vadeli kontratları seansın ilk işlemlerinde 11.86 dolar bushel yani 435.8 dolar/ton ile 13 Ekim'de gördüğü dip seviyeyi gördükten sonra büyük ölçüde değişim göstermeyerek 11.88 dolar/bushel, yani 436.5 dolar/ton seviyesinde bulunuyor.

Mısır yüzde 0.1 düşüşle 5.51 dolar/bushel yani 217.3 dolar/ton seviyesine geriledi. Buğday yüzde 0.1 yükselerek 7.68 dolar/bushel yani 282.2 dolar/ton seviyesine çıktı.