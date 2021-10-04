Soya fasulyesi dokuz ayın en düşük seviyesini gördü

ABD Tarım Bakanlığı'nın (USDA) perşembe günü stoğun beklentilerden fazla olduğunu açıklamasının yarattığı baskıyla soya fasulyesi vadeli kontratları geriledi.

Soya fasulyesinin Chicago borsasında işlem gören vadeli kontratları üç gün üst üste gerileyerek dokuz ayın en düşük seviyesini gördü.

National Australia Bank'tan tarım ekonomisti Phin Ziebell, "Soya fasulyesi fiyatları ABD stoklarındaki beklenmedik yükselişle geriledi. Ancak yüksek petrol fiyatlarının tahıl ve yağlı tohumları nasıl etkilediğini görmek ilginç olacak" dedi.

Hasat dönemi fiyatları baskılıyor

ABD'de devam eden hasat dönemi de fiyatlar üzerinde baskı yaratıyor.

Buğday fiyatları dört gündür ilk defa bugün gerilerken, mısır düşüş kaydetti.

Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan soya fasulyesi %0.7 düşüşle 12.37 dolar/bushel yani 454.5 dolar/ton seviyesine geriledi.

Buğday yüzde 0.7 gerileyerek 7.50 dolar/bushel yani 275.6 dolar/ton seviyesine düştü.

Mısır yüzde 0.6 azalarak 5.38 dolar/bushel, yani 211.8 dolar/ton seviyesine geriledi.