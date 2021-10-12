Soya fasulyesi fiyatları 10 ayın dip seviyesine yakın

Soya fasulyesinin Chicago borsasında işlem gören vadeli kontratları, ABD'de yağlı tohum arzının yükseleceği beklentileriyle yaklaşık 10 ayın en düşük seviyesine yakın işlem görüyor.

Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan soya fasulyesi vadeli kontratları değişim göstermeyerek 12.28 dolar/bushel, yani 451.2 dolar/ton ile aralıktan bu yana en düşük seviyesi olan 12.24 dolar/bushel yani 449.7 dolar/ton seviyesine yakın seyrediyor.

Buğday ve mısır fiyatları da hafif geriledi.

Buğday yüzde 0.1 düşüşle 7.30 dolar/bushel yani 268.2 dolar/ton seviyesine geriledi.

Mısır yüzde 0.2 gerileyerek 5.32 dolar/bushel yani 209.4 dolar/ton seviyesine düştü.

Tarım piyasalarındaki yatırımcılar, günün ilerleyen saatlerinde açıklanacak ABD Tarım Bakanlığı'nın (USDA) üretim tahminine yönelik raporunu bekliyor.