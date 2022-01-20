Soya fasulyesi fiyatları arz endişeleriyle yükselişte
Soya fasulyesi fiyatları, Güney Amerika'da arzın düşeceğine yönelik endişelerle 1 haftanın en yüksek seviyesini gördü.
Soya fasulyesinin Chicago borsasında işlem gören vadeli kontratları Güney Amerika'da arzın düşeceğine yönelik endişelerin fiyatları desteklemesiyle Ocak ortasından bu yana en yüksek seviyesine çıktı.
Buğday fiyatları, işlemcilerin ABD'nin ortabatısı ve güneyindeki ekim alanlarına hakim kuru ve soğuk hava koşullarına odaklanmasıyla yükseldi.
Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan soya fasulyesi vadeli kontratları yüzde 0.1 artışla 13.92 dolar/bushel, yani 511.1 dolar/ton seviyesine yükseldi.
Buğday yüzde 0.5 artışla 8.00 dolar/bushel yani 293.9 dolar/ton seviyesine yükseldi. Mısır değişim göstermeyerek 6.10 dolar/bushel yani 240.1 dolar/ton seviyesinde işlem gördü.
Dünyanın en büyük soya fasulyesi ihracatçısı olan Brezilya'da üretimin düşeceği beklentileri fiyatlara destek sağlıyor.