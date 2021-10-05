Soya fasulyesi fiyatları yılın en düşük seviyesini gördü

Soya fasulyesinin Chicago borsasında işlem gören vadeli kontratları ABD'de hasat dönemi olmasından dolayı stokların dolması nedeniyle aralık sonundan bu yana görülen en düşük seviyeyi gördü.

Soya fasulyesi, yüzde 0.3 değer kaybederek 12.32 dolar/bushel yani 452.7 dolar/ton seviyesine geriledi. Fiyatlar gün içerisinde 21 Aralık'tan bu yana görülmeyen 12.31 dolar seviyesine kadar geriledi.

Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan mısır vadeli kontratları yüzde 0.5 azalarak 5.38 dolar/bushel, yani 211.8 dolar/ton seviyesine geriledi.

Buğday fiyatlarında da düşüş yaşansa da güçlü talep kayıpları sınırlandırdı. Buğday, yüzde 0.3 gerileyerek 7.54 dolar/bushel yani 277.0 dolar/ton seviyesine düştü.