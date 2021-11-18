Soya fasulyesi fiyatları zirveden geriledi

Soya fasulyesinin Chicago borsasında işlem gören vadeli kontratları önceki seansta gördüğü altı haftanın zirvesinden geriledi ancak ihracata yönelik güçlü talep kayıplarını sınırladı.

Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan soya fasulyesi vadeli kontratları dün yüzde 2.1 artışla 12.89 dolar/bushel yani 473.6 dolar/ton ile 30 Eylül'den bu yana en yüksek seviyesini gördükten sonra bugün yüzde 0.2 düşüşle 12.74 dolar/bushel, yani 468.1 dolar/ton seviyesine geriledi.

Mısır önceki seansta yüzde 0.7 yükseldikten sonra bugün yüzde 0.4 düşüşle 5.73 dolar/bushel yani 225.6 dolar/ton seviyesine geriledi.

Buğday dün yüzde 2.8 artıda kapandıktan sonra bugün yüzde 0.2 yükselerek 8.34 dolar/bushel yani 306.4 dolar/ton seviyesine çıktı.