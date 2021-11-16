Soya fasulyesi son 5 haftanın zirvesinde
Soya fasulyesi fiyatları, ABD'de talebin yükseleceği beklentisiyle 5 haftanın zirvesini gördü.
Soya fasulyesinin Chicago borsasında işlem gören vadeli kontratları ABD-Çin görüşmelerinin ABD'de talebin yükselmesine neden olacağı beklentisi nedeniyle yükseldi.
Buğday fiyatları son yılların en yüksek seviyesinden gerilerken mısır fiyatları yükseldi.
Soya fasulyesi yüzde 0.2 değer kazanarak 12.59 dolar/bushel yani 462.6 dolar/ton seviyesine yükseldi.
Buğday yüzde 0.1 gerileyerek 8.25 dolar/bushel yani 303.1 dolar/ton seviyesine düştü.
Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan mısır vadeli kontratları yüzde 0.1 artışla 5.77 dolar/bushel, yani 227.2 dolar/ton seviyesine yükseldi.