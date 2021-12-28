Soya fasulyesi ve mısır fiyatları arz endişeleriyle yükseldi
Soya fasulyesi ve mısır fiyatları Güney Amerika'daki elverişsiz hava koşullarının arz endişelerini artırmasıyla yükseldi.
Mısırın ve soya fasulyesinin Chicago borsasında işlem gören vadeli kontratları, Güney Amerika'daki ürünler için elverişsiz koşullar yaratan kuraklığın arza yönelik endişelerini tetiklemesiyle yükseldi.
Buğday fiyatları dün ekside kapandıktan sonra bugün yükseldi.
Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan soya fasulyesi vadeli kontratları yüzde 0.4 artışla 13.77 dolar/bushel, yani 506.0 dolar/ton seviyesine yükselerek, art arda onuncu seanta kazanım kaydetmeye hazırlanıyor.
Mısır yüzde 0.1 artışla 6.15 dolar/bushel yani 242.1 dolar/ton seviyesine yükselerek art arda beşinci seansta kazanım kaydetmeye hazırlanıyor.
Buğday yüzde 0.3 artışla 8.06 dolar/bushel yani 296.2 dolar/ton seviyesine yükseldi.