Soya fiyatlarında 'bol arz' düşüşü

ABD'deki soya fasulyesinin vadeli kontratları, bol küresel arzın ABD'deki arza yönelik yakın zamanda oluşan güçlü talebi aşmasıyla son üç işlem günündeki ilk düşüşünü kaydetti.

Mısır, küresel stokların artacağına dair beklentilerle düşerken, buğday hafif yükseldi.

Soya fasulyesi yüzde 0.2 düşerek 12.15 dolar/bushel yani 446.4 dolar/ton seviyesine geriledi.

Buğday yüzde 0.1 yükselerek 7.34 dolar/bushel yani 269.7 dolar/ton seviyesine çıktı.

Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan mısır vadeli kontratları yüzde 0.1 düşüşle 5.24 dolar/bushel, yani 206.3 dolar/ton seviyesine geriledi.

ABD tarım bakanlığı, mısır ve soya fasulyesi arzının piyasa beklentilerinden daha yüksek olacağına dair geçen hafta bir tahmin yapmıştı.

ABD'li ihracatçılar üst üste üç gün olmak üzere geçen Cuma günü Çin'e ya da "bilinmeyen yerlere" soya fasulyesi sattılar. ABD'li ihracatçılar 2021/22 piyasa yılında Çin'e 132,000 ton soya fasulyesi sattılar. Fakat ABD'deki soya fasulyesi arzına yönelik iç talebin azalmasıyla bu kazanımlar düştü.