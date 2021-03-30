Suudi Arabistan OPEC+ kısıntılarının hazirana kadar uzamasını istiyor

Suudi Arabistan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve birlikte hareket eden ülkelerin petrol üretimindeki kesintilerin mayıs ya da haziran aylarına da uzatılmasını desteklemeye hazır.

Reuters’ın konu hakkında bilgi sahibi bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Suudi Arabistan'ın COVID-19 salgını nedeniyle talep baskısı altında kalan petrol fiyatlarını desteklemek adına kendi gönüllü kesintisini de uzatmaya hazır olduğunu belirtildi.

OPEC ve Rusya önderliğindeki OPEC üyesi olmayan ülkelerin oluşturduğu OPEC+ ülkeleri bu yılın başında petrol fiyatlarında yaşanan düzenli artışın ardından kesintileri azaltmayı planlıyorlardı.

Ancak geçen hafta OPEC+ içerisinden dört kaynak, COVID-19 vakalarında son dönemde yaşanan artışın ülkeleri perşembe günkü toplantıda büyük ihtimalle kesintileri mayıs ayına uzatmaya yönelteceğini söylemişlerdi.

Kaynak dün yaptığı açıklamada Suudi Arabistan'ın kesintileri hazirana kadar uzatmaya da sıcak baktığını ifade ederek, "Şu anda talebin yeterince güçlü olmadığını düşünüyor ve fiyatların gerilemesini önlemeye çalışıyorlar" dedi.

Günde yaklaşık 8 milyon varil üretim kesintisi yapan OPEC+, 4 Mart'ta üretimi büyük ölçüde sabit tutmaya karar vererek piyasayı şaşırtmıştı.