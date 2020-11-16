Suudi Aramco tahvil ihracına başlayacak

Suudi Aramco'dan yapılan açıklamada, petrol üreticisinin küresel orta vadeli planları dahilinde, 3, 5, 10, 30 ve 50 yıllık, üst düzey, dolar cinsinden ve teminatsız uluslararası tahviller ihraç edileceği belirtildi.

İhraç edilecek tahvillerden elde edilecek gelirin, "piyasa koşullarına bağlı olarak ve her bir tahvil ihraçından elde edilen net gelir, şirket tarafından genel kurumsal amaçlar için veya A serisi tahviller için son şartlarda belirtilen diğer herhangi bir amaç için" kullanılacağı duyuruldu.

Aramco, JPMorgan, Morgan Stanley'i A tipi sabit gelir düzenleyiciler olarak görevlendirdirken, ayrıca Goldman Sachs, Citi, HSBC, NCB Capital, BNP Paribas, BOC International, BofA Securities, Credit Agricole, First Abu Dhabi Bank, Mizuho, MUFG, SMBC Nikko ve Societe Generale'i de bugün başlayacak olan yatırımcı görüşmelerini düzenlemek için da görevlendirdi.