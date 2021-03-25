Süveyş Kanalı’ndaki tıkanmanın artırdığı petrol fiyatları talep endişesiyle düştü
Süveyş Kanalı’nda bir geminin karaya oturarak geçişleri engellemesi üzerine gece keskin yükselen petrol fiyatları, COVID-19 salgınının Avrupa’da etkisini artırması üzerine tedbirlerin sıkıştırılması ve aşılamalardaki gecikmelerin talebi olumsuz etkileyeceği endişeleriyle geriledi.
Petrol fiyatları, Süveyş Kanalı’nda dünyanın en büyük konteyner gemilerinden birinin kanalda karaya oturmasının sevkiyatları yavaşlatacak olması sebebiyle tırmanışa geçtikten sonra, COVID-19 tedbirlerinin sıkılaştırılmasıyla tazelenen talep endişeleri etkisiyle tırmanışa geçtikten sonra düşüşe geçti.
Kanalda, 13 milyon varil petrol taşıyan 10 petrol tankerinin halen geçiş beklediği belirtiliyor.
Brent petrol gece yüzde 6 yükseldikten sonra hız keserek, TSİ 10:00’da yüzde 1,63 düşüşle varil başına 63,36 dolara gerilerken, ABD hafif petrolü (WTI) ise gece yüzde 5,9 yükseldikten sonra, aynı saatte düşüş hızını yüzde 1,96’ya düşürdü ve varil başına 59,98 dolardan işlem görüyor.
ING ekonomistleri, söz konusu gecikmelerin hem rafinerileri hem de alıcıları spot piyasaya yönlendireceğini tahmin ediyorlar.