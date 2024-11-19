Tarih belli oldu: Borsa İstanbul VİOP'ta bakır vadeli işlemler başlıyor

Borsa İstanbul, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) yeni bir ürün grubu olarak bakır vadeli işlem sözleşmelerini işleme açmaya hazırlanıyor.

Yapılan açıklamada, bakır vadeli işlem sözleşmelerinin 6 Aralık 2024 tarihinde işlem görmeye başlayacağı belirtildi. Bu sözleşmelerin yüzde 10 fiyat değişim limitiyle işlem göreceği ve akşam seanslarında da yatırımcılara açık olacağı ifade edildi.

Sözleşmelerin likiditesini artırmak ve yatırımcılar için daha etkin bir işlem ortamı sağlamak amacıyla, 2 Ocak 2025 tarihinden itibaren B Grubu sözleşme olarak piyasa yapıcılık programına dahil edileceği bildirildi.