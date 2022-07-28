Tarım emtia fiyatları yükselişte: Buğdayda arz, soyada sıcak hava endişesi

Soya fasulyesinin Chicago borsasında işlem gören kontratları ABD'de sıcak hava koşulları beklenmesiyle bugün art arda beşinci seansta da yükselerek iki haftadan uzun sürenin zirvesini gördü.

ABD'de ekim alanlarının bulunduğu ortabatı bölgesinin bazı kısımlarında beklenen sıcak ve kuru hava koşulları nedeniyle hasat getirisi düşebilir. Nem eksikliğinin soya fasulyesi bitkilerine koza oluşturma döneminde zarar verebileceği düşünülüyor.

Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan soya fasulyesi vadeli kontratları gün içinde yüzde 14.34 dolar/bushel ile 11 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyeyi görmesinin ardından yüzde 1.4 artışla 14.29 dolar/bushel, yani 525.1 dolar/ton seviyesine yükseldi.

Anlaşmaya rağmen endişeler sürüyor

Buğday, yüzde 1.3 yükselerek 8 dolar/bushel yani 293.9 dolar/ton seviyesine çıktı. Buğday, Ukrayna'dan deniz yoluyla ihracatın yeniden başlaması için imzalanan anlaşmaya rağmen Karadeniz'deki arza dair endişeler nedeniyle yükseldi.

Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün Ukrayna'dan gerçekleştirilecek tahıl ihracatını denetlemek üzere İstanbul'da kurulan Müşterek Koordinasyon Merkezi'ni tanıttı. Karadeniz limanlarından ilk sevkiyatın günler içerisinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Rusya ve Ukrayna, savaş nedeniyle engellenen tahıl ve gübre ithalatının yeniden başlaması ve böylece uluslararası gıda krizinin hafiflemesi için 22 Temmuz'da Ankara'nın aracılık ettiği bir tahıl anlaşması imzalamıştı.

Mısır, yüzde 0.9 artışla 6.08 dolar/bushel yani 239.4 dolar/ton seviyesine yükseldi.